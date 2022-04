Le futur Akkodis sera en charge du suivi de navigabilité des Airbus A321P2F attendus au Japon

Le groupe AKKA Technologies (bientôt Akkodis) va participer à la mise en service des futurs Airbus A321P2F commandés par Japan Airlines et Yamato Holdings. AKKA & Modis vont ainsi contribuer à ce projet en gérant la transition et la livraison de trois appareils en tant que CAMO (Continuing airworthiness management organization) pour le compte d'une société de leasing. Cette activité de suivi de navigabilité avait été héritée de l'ancienne société toulousaine Aéroconseil.



Japan Airlines et Yamato Holdings, groupe spécialisé dans le transport logistique par camions, ont annoncé le 21 janvier dernier qu'ils comptaient se rapprocher afin de lancer des vols de fret sur des longues distances au Japon. Japan Airlines et Yamato Holdings vont ainsi acquérir trois A321 convertis en avions tout cargo pour assurer des vols entre Tokyo, Hokkaido, Kyushu et Okinawa. Les trois appareils seront mis en service en avril 2024 et pourront transporter près de 28 tonnes de fret chacun, de quoi remplacer potentiellement jusqu'à 5 à 6 véhicules de 10 tonnes selon Yamato Holdings.



Les trois appareils seront par ailleurs opérés par la compagnie Jetstar Japan (mais loués à Yamato, sous numéro de vol JAL), Japan Airlines détenant une participation de 50% dans la compagnie low-cost japonaise.



Pour rappel, Akkodis est le fruit du rapprochement des sociétés de conseils AKKA Technologies et Modis, conséquence du rachat de la première par le groupe suisse Adecco. L'opération de fusion doit être finalisée d'ici l'été.