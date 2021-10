Le Falcon 6X de Dassault poursuit son programme d'essais en vol pour une certification attendue l'année prochaine

Dassault Aviation a profité de la convention NBAA-BACE à Las Vegas pour faire le point sur l'avancée des essais de son nouveau jet d'affaires à large cabine. Les trois Falcon 6X qui participent aux essais en vol décollent désormais deux à trois fois par semaine pour des vols de plusieurs heures.



Selon l'avionneur, les essais dépassant les Mmo et Vmo sont maintenant terminés et tous les aspects de la campagne d'essais, du développement des systèmes aux performances en passant par l'exploration du domaine de vol, « se déroulent parfaitement ».



Le premier avion de série, l'avion numéro 4, va bientôt les rejoindre avant d'effectuer une tournée mondiale de deux mois à la mi-2022. Cet appareil sera équipé d'une cabine complète et servira à démontrer la maturité opérationnelle des systèmes de l'avion durant des vols d'endurance, facilitant ainsi sa mise en service chez les opérateurs.



« Il reste encore une activité considérable de tests à terminer, comme dans toute campagne d'essais » a expliqué Éric Trappier, le PDG de Dassault Aviation. « Mais nous pouvons annoncer à ce stade que nous franchissons les étapes à un rythme qui satisfait pleinement nos ingénieurs d'essais » a-t-il ajouté.



Le Falcon 6X est toujours en route pour une mise en service à la fin de l'année prochaine.



Par ailleurs, le PW812D de Pratt & Whitney Canada a terminé l'ensemble de ses essais de certification, le précieux sésame étant attendu auprès de Transports Canada très prochainement.



Pour rappel, le nouveau biréacteur d'affaires de Dassault affiche un rayon d'action de 5500 nautiques (10 186km) et dispose d'une très large cabine (hauteur de 1,98m, largeur de 2,58m). Cette largeur dépasse celle des G700/G800 de Gulfstream et celle du Global 7500 de Bombardier.



(Photo © Dassault Aviation)