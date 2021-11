Le F-35 de Lockheed Martin désormais grand favori au Canada ?

Surprise générale au Canada. La proposition de Boeing aurait finalement été rejetée, car ne répondant "pas aux normes requises" selon une information de l'agence de presse Reuters.



Le F/A-18E Super Hornet Block III semblait pourtant être le candidat naturel pour venir remplacer les CF-18 de l'Aviation royale canadienne (ARC), Boeing restant en compétition avec le F-35 de Lockheed Martin et le Gripen de Saab. Dassault et Airbus DS s'étaient quant à eux retirés de l'appel d'offres il y a plus de deux ans.



Ne resteraient donc en lisse que deux plateformes monoréacteurs, avec un net avantage pour le F-35A.



Ottawa n'aurait pas encore averti Boeing avec une notification officielle, l'avionneur américain ne souhaitant pas encore à ce stade commenter l'éventuelle décision canadienne.



Pour rappel, le dernier appel d'offres pour le remplacement des CF-18 de l'Aviation royale canadienne a été publié en 2019. Il vise à acquérir 88 nouveaux avions de combat entre 2025 et 2032, un marché estimé à près de 20 milliards de dollars américains.



Le Canada participe par ailleurs financièrement au développement du programme F-35, avec un investissement direct de plus de 600 millions de dollars depuis 1997.



(Photo © Lockheed Martin)