Le F-15EX tire son tout premier missile

(Toutes photos © US Air Force) Un F-15EX Eagle II de l'US Air Force a tiré son tout premier missile le 25 janvier dernier durant un vol d'essai dédié organisé au-dessus du golfe du Mexique, près de la base aérienne de Tyndall (Floride).Le prototype de la dernière génération de F-15 de Boeing emportait un missile air-air AIM-120D. Le tir visait un drone cible de type BQM-167 et a été qualifié de succès selon les critères du programme WSEP (Weapons System Evaluation Program) de l'USAF.Le F-15EX Eagle II doit remplacer les F-15C/D de l'US Air Force à partir de 2025. Huit appareils ont été contractualisés sur un potentiel de 144 exemplaires.(Toutes photos © US Air Force)