Le dernier C-160 Transall d'Orléans-Bricy a été démantelé

La Direction de la Maintenance Aéronautique (DMAé) a annoncé que le dernier C-160 Transall de la base aérienne 123 d'Orléans-Bricy (Loiret) avait été récemment démantelé dans le cadre du chantier de déconstruction « Héraclides ».



Il s'agissait du 31ème C-160 ainsi pris en charge par la Société métallurgique d'Épernay (SME) à Culoz (Ain) afin de valoriser les matériaux recyclables.



La DMAé gère ainsi tout le cycle de vie des appareils jusqu'à leur retrait, leur démantèlement et la valorisation des matériaux dans le respect de l'environnement. Le marché avait été attribué en 2022 à CIDER Engineering, dont la SME est une filiale.



La flotte de Transall de l'armée de l'Air et de l'Espace (AAE) avait tiré sa révérence en mars 2022, après 59 années au service de la France et d'engagement partout dans le monde. L'AAE a opéré avec 79 exemplaires de l'avion de transport franco-allemand (dont les deux C-160G Gabriel mis en service en 1989 pour la reconnaissance électronique et le renseignement).



Pour rappel, la BA 123 accueille désormais la flotte d'A400M de l'AAE (23 exemplaires livrés).



(Photo © DMAé)