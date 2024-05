(AIX 2024) Safran a annoncé que son système d'élimination des déchets de cuisine embarqué, le CUBE, avait été récompensé dans la catégorie « Systèmes de cabine ».



Le CUBE réduit la consommation d'eau de 30 % par rapport aux systèmes d'élimination des déchets traditionnels et dispose d'un système de lumière UV qui prévient le développement des bactéries et permet d'éliminer les mauvaises odeurs.



Safran Cabin explique que le dispositif est facile à installer et à intégrer dans les cuisines à bord des avions. Son entretien et sa maintenance sont également facilités.



(Photo © Safran)