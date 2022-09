Le Challenger 3500 de Bombardier entre en service

Bombardier a célébré l'entrée en service du premier Challenger 3500, avec des activités de démonstration. Il sera par ailleurs exposé au salon NBAA à Orlando en octobre.



Cet appareil super-intermédiaire est destiné au client de lancement du programme, Les Goldberg, le PDG d'Entertainment Technology Partners. Il le réceptionnera avant la fin de l'année.



Evolution du Challenger 350, le Challenger 3500 reprend des caractéristiques de sa gamme Global, comme le fauteuil Nuage en cabine, et promet une altitude cabine abaissée. Il propose également la commande vocale pour contrôler les systèmes d'éclairage, de température et de divertissement, et des écrans 4K de 24 pouces.



Le programme avait été lancé lors de la précédente édition du salon d'aviation d'affaires NBAA, en octobre 2021.



(Photo © Bombardier)