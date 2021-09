Le centre MRO AJW Technique Europe ouvre à Gatwick

Le groupe AJW annonce avoir lancé son nouveau centre de maintenance implanté à proximité de l'aéroport de Londres Gatwick.



Baptisé AJW Technique Europe, ce nouveau centre de réparation d'équipements démarre ses activités par une spécialisation dans la réparation de batteries principales et auxiliaires pour tous les types d'avions commerciaux (deep cycle, charge maximale, nettoyage, révision, tests, recertification...) .



Cette capacité a été ajoutée via l'acquisition d'Avia Component Services, dont les techniciens qualifiés et certifiés continueront à fournir immédiatement un service complet sur le site.



(Photo © AJW)