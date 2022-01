Le centre de DFS à Mérignac se prépare au nouveau Falcon 6X

Le pôle MRO de Dassault Falcon Service (DFS) implanté à Bordeaux-Mérignac, qui avait été inauguré en novembre 2016 à proximité immédiate de la chaîne d'assemblage final des avions d'affaires Falcon, s'apprête à étendre ses services à de modèles de Falcon supplémentaires.



DFS Mérignac va ainsi étendre ses capacités d'intervention aux Falcon 900EX EASy et 2000EX EASy, mais aussi au nouveau Falcon 6X qui doit entrer en service à la fin de l'année.



Le nouveau biréacteur d'affaires de Dassault affiche un rayon d'action de 5500 nautiques (10 186km) et dispose d'une très large cabine (hauteur de 1,98m, largeur de 2,58m). Cette largeur dépasse celle des G700/G800 de Gulfstream et celle du Global 7500 de Bombardier. Le Falcon 6X est motorisé par des PW812D de Pratt & Whitney Canada.



Depuis 5 ans, le centre MRO de Dassault à Mérignac vient compléter celui de DFS déjà présent à Paris-Le Bourget. 35 des 53 C-checks de Falcon 7X réalisés par Dassault Falcon Service ont ainsi été effectués à Mérignac.



Le centre de maintenance lourde de DFS à Bordeaux dispose d'une surface de 7500 m2 et peut accueillir jusqu'à 6 avions de type Falcon 7X, 8X et 6X.



(Photo © Dassault Aviation)