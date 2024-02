Le carnet de commandes d'Embraer retrouve ses valeurs de 2018

Embraer a vécu une belle année. L'avionneur brésilien a réalisé 75 livraisons au cours du dernier trimestre de 2023 - 49 avions d'affaires, 25 avions commerciaux et un C-390 -, ce qui lui a permis d'atteindre 181 livraisons sur l'année, un volume en augmentation de 13 % par rapport à l'année précédente malgré d'importants ralentissements liés aux problèmes de la chaîne d'approvisionnement.



Le carnet de commandes au 31 décembre a gagné 1,2 milliard de dollars de valeur par rapport à 2022, atteignant ainsi, avec une valeur de 18,7 milliards de dollars, son plus haut niveau depuis le premier trimestre 2018.



Le dynamisme a été particulièrement important sur le segment des avions d'affaires. Embraer a en effet livré 74 avions légers et 41 jets de taille intermédiaire sur l'année, des augmentations de 12 % et 14 % respectivement par rapport à 2022. Grâce à des commandes soutenues en parallèle, le book to bill est supérieur à 1,3 et le carnet de commandes gagne 400 millions de dollars de valeur, à 4,3 milliards de dollars.



De belles réussites ont également été enregistrées dans le secteur de la défense, le C-390 étant entré en service au Portugal et ayant été retenu par la Corée, mais aussi l'Autriche et la République tchèque. Pour les pays européens, les onze appareils potentiels ne sont pas encore inscrits au carnet de commandes. Le carnet de commandes atteint une valeur de 2,5 milliards de dollars.



Les avions commerciaux ont eux aussi contribué au succès de l'avionneur, avec 64 livraisons, en hausse de 12 %. Embraer souligne que les livraisons d'E2 ont doublé, passant de 19 appareils en 2022 à 39 en 2023. Comme pour les avions d'affaires, le book to bill est supérieur à 1 et le carnet de commandes gagne en valeur, atteignant 8,8 milliards de dollars et 298 appareils.



Enfin, les services continuent de tirer leur épingle du jeu avec un carnet de commandes à son plus haut niveau historique, à 3,1 milliards de dollars.



(Photo © Embraer)