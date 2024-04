Le carnet de commandes d'Embraer est au plus haut

Embraer annonce que son carnet de commandes a atteint son plus haut niveau depuis sept ans. Il est en effet valorisé à 21,1 milliards de dollars (en hausse de 13 % par rapport à la fin de l'année 2023).



Cette prise de valeur a été portée par l'inscription de la commande d'American Airlines pour 90 E175. Le carnet de commandes de la division Aviation commerciale a ainsi gagné 2,4 milliards de dollars, pour atteindre 11,1 milliards de dollars. Il compte désormais 381 appareils (179 E195-E2, quinze E190-E2 et 187 E175).



Celui de l'entité Aviation d'affaires a également légèrement progressé, tandis que celui de l'activité Services est resté stable et celui de la Défense a diminué (certaines sélections du C-390 en Europe et au Moyen-Orient ne sont pas encore comptabilisées).



Au premier trimestre, l'avionneur brésilien a livré 25 appareils (contre 15 en 2023), répartis entre 18 avions d'affaires et sept jets régionaux. L'avionneur est en train de mettre en place des mesures pour réduire la saisonnalité de sa production, le premier trimestre étant traditionnellement plus faible en termes de nombre de livraisons et le quatrième trimestre rassemblant près de la moitié des livraisons annuelles.



(Photo © Embraer)