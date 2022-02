Le Brésil va acquérir 30 nouveaux chasseurs Gripen

La Force aérienne brésilienne (FAB) a réitéré son souhait d'acquérir de nouveaux chasseurs Gripen E/F auprès du groupe suédois Saab, jugeant que sa commande initiale de 36 exemplaires de 2014 n'était pas suffisante (5 avions livrés, les autres attendus d'ici 2024).



Le commandant de la FAB, Carlos de Almeida Baptista Júnior, a ainsi annoncé au quotidien brésilien Folha de S.Paulo vouloir commander un lot de 30 nouveaux Gripen E/F, écartant en même temps toutes les rumeurs faisant état du F-35 Lightning II de Lockheed Martin.



Des discussions concernant le deuxième lot de chasseurs de Saab ont par ailleurs déjà été entamées et pourraient se concrétiser dans les six prochains mois.



Pour rappel, les premiers Gripen brésiliens sont tous monoplaces (23 JAS 39E commandés, baptisés F-39E sur place), l'arrivée des premiers avions biplaces étant programmée pour 2023, avec la production de huit appareils sous licence, en partenariat avec Embraer.



La Force aérienne brésilienne vient par ailleurs de signer à la fin du mois de décembre un contrat pour l'acquisition d'un nouveau lot de missiles air-air à courte portée IRIS-T (Infra Red Imaging System Tail/Thrust Vector-Controlled) produits par Diehl Defence pour ses Gripen. Elle avait également réceptionné un deuxième lot de missiles Meteor (MBDA) quelques jours plus tôt.



(Photo © Força Aérea Brasileira)