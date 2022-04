Le Brésil met en service ses premiers Gripen NG et en commande quatre de plus

Le 22 avril dernier était une journée toute particulière pour l'armée de l'air brésilienne. En plus d'être la traditionnelle journée de l'Aviation de Chasse du pays, ce fut aussi le jour de l'entrée en service des tout premiers Gripen E/F de série de la FAB (Força Aérea Brasileira). Une cérémonie était ainsi organisée spécialement sur la base aérienne Santa Cruz, à Rio de Janeiro, devant le célèbre hangar construit pour les voyages transatlantiques effectués en Zeppelin (dont le Hindenburg).



Il s'agit précisément de l'incorporation des deux premiers F-39E de Saab de série qui sont arrivés au Brésil par bateau le 1er avril dernier. Les deux chasseurs (FAB 4101 et FAB 4102) vont cependant encore resté basés sur l'aéroport d'Embraer de Gavião Peixoto, ou est implanté le Gripen Flight Test Centre (GFTC), avant la délivrance de leur certificat de type militaire. Ils seront ensuite basés à Anápolis, en vue de leur préparation au service actif (formation des personnels au sol, évaluation opérationnelle).



Le Brésil a commandé 36 exemplaires du Gipen NG en 2014, une commande désormais jugée insuffisante par l'armée brésilienne. Le commandant de la FAB, Carlos de Almeida Baptista Júnior, avait ainsi annoncé au quotidien brésilien Folha de S.Paulo vouloir commander un lot de 30 nouveaux Gripen E/F, écartant en même temps toutes les rumeurs faisant état du F-35 Lightning II de Lockheed Martin. Des discussions concernant un deuxième lot de chasseurs de Saab étaient en cours, mais les choses se sont accélérées depuis deux mois.



Carlos de Almeida Baptista Júnior a ainsi annoncé le 22 avril que le contrat initial serait modifié pour ajouter quatre avions supplémentaires. Le commandant de la FAB a également effectué un voyage en Italie quelques jours plus tard pour évaluer l'avion d'entraînement M-346 de Leonardo, un appareil qui pourrait venir remplacer les anciens Northrop F-5 et les Embraer AMX brésiliens pour former les pilotes de F-39E/F, alors que la Colombie vient quant à elle de se tourner vers le FA-50 Golden Eagle de Korea Aerospace Industries pour remplacer ses Cessna A-37B.



Pour rappel, les premiers Gripen brésiliens sont tous monoplaces (23 JAS 39E commandés, baptisés F-39E sur place), l'arrivée des premiers avions biplaces étant programmée pour 2023, avec la production de huit appareils sous licence, en partenariat avec Embraer. Ils seront armés de missiles air-air à courte portée IRIS-T (Infra Red Imaging System Tail/Thrust Vector-Controlled) produits par Diehl Defence et de missiles air-air à longue portée Meteor (MBDA). Les quatre nouveaux Gripen annoncés seront probablement monoplaces.



(Photo © Força Aérea Brasileira)