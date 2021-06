Le Boeing 737 MAX 10 prépare son premier vol

Le premier exemplaire du Boeing 737 MAX 10 va bientôt voler. L'appareil est en cours de préparation à Renton et a déjà effectué ses premiers essais de roulage à haute vitesse, son vol inaugural étant programmé pour les tout prochains jours.



Version la plus capacitaire de la famille 737 MAX de Boeing, le 737 MAX 10 pourra transporter jusqu'à 230 passagers grâce à un fuselage allongé de 168 cm par rapport à celui de 737 MAX 9.



Cet allongement a notamment nécessité la modification du train d'atterrissage principal pour augmenter l'angle de rotation de l'appareil lors des phases de décollage et d'atterrissage afin de réduire les distances nécessaires sur piste.



Le premier 737 MAX 10 assemblé avait été présenté pour la première fois aux salariés de Boeing en novembre 2019, en plein milieu de la crise du 737 MAX. Il devait initialement voler début 2020.



La compagnie de lancement de cette nouvelle variante est United Airlines.



