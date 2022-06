Le 737 MAX de MIAT va bientôt voler sous contrats ACMI

Mongolian Airlines (MIAT) prévoit de mettre en service son unique Boeing 737 MAX 8 (LN 7343) en juillet prochain, plus de deux ans après sa livraison. Pour le moment, l'appareil sera opéré sous contrats ACMI de longue durée géré par Zela Aviation.



L'avion, propriété de Avolon, est configuré pour accueillir jusqu'à 162 passagers, dont 12 en classe affaires.



MIAT avait pris livraison de l'appareil le 10 mars 2019, quelques jours avant l'immobilisation du programme à travers le monde. Même si le 737 MAX a été autorisé à voler aux États-Unis depuis fin 2020 et par la suite dans la plupart des autres pays, les deux voisins de la Mongolie, la Chine et la Russie, n'ont pas encore donné leur feu vert au retour en vol de l'appareil. MIAT ne peut donc pas exploiter commercialement l'avion sur les routes internationales.



La compagnie nationale mongole exploite également trois 737-800 et un 767-300ER . Le 767 est également disponible pour des engagements ACMI à long terme via Zela Aviation, tandis que l'un des 737 sera disponible à partir de la saison d'hiver 2022.



(Photo © MIAT)