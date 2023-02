Le 21e Airbus A400M de l'armée de l'Air est livré

La Direction générale de l'armement (DGA) a réceptionné le 21e Airbus A400M de l'armée de l'Air et de l'Espace le 14 février. Il va bientôt rejoindre la base aérienne d'Orléans-Bricy à laquelle l'ensemble de la flotte Atlas est rattachée.



Comme tout les exemplaires livrés depuis 2022, cet appareil des toutes dernières capacités tactiques certifiées l'année dernière par la DGA, à l'instar du suivi de terrain à très basse hauteur, la suite finale d'autoprotection contre les missiles et la possibilité de largage mixte de parachutistes et de charges de jour comme de nuit par les portes latérales et arrière.



La DGA annonce par ailleurs que la capacité de ravitaillement d'hélicoptères en vol, certifié en novembre 2022, pourra être expérimentée à compter de cet été par la France qui sera la première nation à recevoir les nacelles de ravitaillement conçues à cet effet au deuxième trimestre.



L'armée de l'Air et de l'Espace pourra ainsi affiner le concept d'emploi de cette nouvelle capacité, en vue de l'autoriser à terme en opérations. Elle viendra compléter les capacités de ravitaillement en vol d'avions de transport et de chasseurs déjà mises en oeuvre sur l'appareil.



Trois autres exemplaires de l'avion de transport tactique d'Airbus sont encore attendus d'ici la fin 2025, conformément à loi de programmation militaire (LPM) 2019-2025 qui prévoit une flotte totale de 25 exemplaires à cette échéance.



(Photo © DGA)