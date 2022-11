Le 20ème Airbus A350 d'Air France est en service

Air France a réceptionné son 20ème Airbus A350-900 le 25 novembre à Toulouse. Il s'agit du MSN 578, immatriculé F-HTYT, un appareil pris en location à long terme chez Avolon. Cet A350 est d'ailleurs le cinquième A350 du loueur irlandais placé dans la flotte de la compagnie française.



Ce nouvel A350 a été baptisé « Angers » par Air France, en hommage à la ville du Maine-et-Loire qui fût l'un des sièges des rois de France. Il dispose d'un aménagement à 324 sièges, dont 34 en cabine Business, 24 en cabine Premium Economy et 266 en classe économique.



Le 20ème A350 d'Air France a immédiatement rejoint sa base à Roissy CDG et a été mis en service commercial le 27 novembre, assurant une rotation vers Beyrouth (Liban).



Pour rappel, Air France a commandé un total de 38 Airbus A350-900 pour moderniser sa flotte long-courrier, des appareils attendus jusqu'en 2025.



Elle sera également l'un des opérateurs de lancement du futur A350 cargo, avec quatre exemplaires fermes contractualisés en avril dernier (plus des droits d'acquisition pour quatre A350F supplémentaires).



La flotte de Boeing 777-200ER d'Air France ne cesse quant à elle de se réduire depuis l'année dernière, avec 18 exemplaires encore actifs sur les 25 exemplaires livrés à partir de 1998.



(Photo © Air France)