Le 20e Airbus A400M de l'armée de l'Air arrive avec trois ans d'avance

La Direction générale de l'armement (DGA) a pris livraison le 22 novembre d'un 20ème Airbus A400M Atlas destiné à l'armée de l'Air et de l'Espace (AAE).



Après les dernières vérifications d'usage, l'appareil (MSN 125, F-RBAT) rejoindra prochainement la base loirétaine d'Orléans-Bricy à laquelle l'ensemble de la flotte Atlas est rattachée. Cet avion devait initialement être remis à l'AAE en 2025 mais sa livraison a été anticipée dans le cadre du plan de soutien de l'industrie aéronautique suite à l'impact de la pandémie.



Cinq autres exemplaires de l'avion de transport tactique d'Airbus sont encore attendus d'ici la fin 2025, conformément à loi de programmation militaire (LPM) 2019-2025 qui prévoit une flotte totale de 25 exemplaires à cette échéance.



La DGA rappelle aussi que ce 20ème Atlas bénéficie des toutes dernières capacités tactiques certifiées l'année dernière par la DGA, à l'instar du suivi de terrain à très basse hauteur, la suite finale d'autoprotection contre les missiles et la possibilité de largage mixte de parachutistes et de charges de jour comme de nuit par les portes latérales et arrière.



La France s'est engagée sur un total de 50 Atlas fermes en 2010.



(Photo © Direction générale de l'armement)