Le 1er Airbus A321P2F d'EFW en phase de conversion aux États-Unis, le 1er A320P2F également en approche

Elbe Flugzeugwerke (EFW), la joint venture d'Airbus et ST Engineering, annonce qu'un premier A321P2F est entré en phase de conversion VT San Antonio Aerospace (VT SAA) aux États-Unis. VT SAA est une filiale de ST Engineering.



Ce premier A321P2F « made in USA » est destiné au loueur irlandais GTLK Europe, filiale du groupe russe GTLK. Il sera exploité par SmartLynx à partir de l'été 2022.



Le programme A320/A321P2F d'EFW dispose désormais de trois sites de conversions , après ceux de ST Engineering à Singapour et à Canton. Cinq A321P2F sont désormais en service à travers le monde et tous les créneaux de conversions d'A320/A321P2F sont réservés jusqu'à mi-2024.



EFW annonce par ailleurs que la conversion du tout premier A320P2F au monde est également en cours.



(Photo © EFW)