Le 1er A320P2F sera finalement mis en service en Inde

Le premier Airbus A320P2F prendra finalement son envol au sein de la flotte de la nouvelle compagnie indienne Pradhaan Air Express dans le cadre d'un contrat de sous-location avec Astral Aviation.



Il s'agit du premier des deux A320P2F contractualisés entre le transporteur cargo kenyan et le bailleur émirati Vaayu.



Basée à New Delhi, Pradhaan Air Express commencera ses opérations plus tard cette année. Selon son fondateur et PDG Nipun Anand, la compagnie aérienne a déjà reçu le certificat de non-objection du ministère de l'Aviation civile du gouvernement indien.



L'appareil (MSN2737, ex-Indigo, 16 ans, V2500) est actuellement stationné à Seletar où il a été peint dans la livrée de Pradhaan Air Express. Il devrait arriver à New Delhi dans les prochaines semaines.



Pour rappel, la conversion de l'appareil en avion tout cargo a été réalisée par Elbe Flugzeugwerke (EFW), la coentreprise de ST Engineering et Airbus, à Seletar. L'A320P2F est l'un des deux monocouloirs du programme P2F d'EFW, avec l'A321P2F.