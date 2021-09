Latécoère rachète Shimtech de Mexico

Latécoère avait annoncé qu'il souhaitait participer à la consolidation du secteur des aérostructures et continue d'y travailler. Le groupe a annoncé l'acquisition de Shimtech de Mexico auprès d'Avantus Aerospace.



Shimtech de Mexico fournit des assemblages et composants composites structurels avancés et de précision.



La société possède une usine de 7 400 m² à Hermosillo, qui renforcera la position de Latécoère, déjà implanté dans la zone, au Mexique et en Amérique du Nord.



« Je suis ravi que Shimtech de Mexico rejoigne aujourd'hui Latécoère. Nous renforçons nos activités et nos compétences au Mexique afin de fournir des solutions verticalement intégrées pour les futures plateformes [...]. Cet investissement fait suite aux récentes acquisitions de TAC en Belgique et des activités de systèmes EWIS de Bombardier, réaffirmant ainsi notre ambition d'être un leader mondial de l'industrie aéronautique », a commenté Thierry Mootz, le directeur général de Latécoère.



(Photo © Avantus Aerospace)