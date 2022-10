LATAM sortira du chapitre 11 plus tôt que prévu

LATAM annonce avoir obtenu le financement nécessaire au remboursement de son crédit DIP (financement de débiteur en possession), ce qui lui permettra de sortir de la protection du chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites plus tôt que prévu, dès la première semaine de novembre.



La compagnie explique qu'elle a fixé le prix de 450 millions de dollars et 700 millions de dollars pour les billets garantis de premier rang sur cinq et sept ans respectivement, parallèlement à une facilité de prêt à long terme sur cinq ans de 1,1 milliard de dollars.



« Dans un environnement très exigeant et dynamique, nous sommes sur la bonne voie pour conclure tous les financements requis dans le cadre du plan de réorganisation de la société. Dans les semaines à venir, nous espérons sortir de la procédure du chapitre 11 avec 2,2 milliards de dollars de trésorerie et une réduction de dette d'environ 35 % par rapport à ce que nous avions avant d'entamer cette procédure », a déclaré Roberto Alvo, PDG de LATAM.



(Photo © H. Goussé pour Airbus)