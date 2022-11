LATAM sort de la protection du chapitre 11

Comme il l'avait anticipé au mois d'octobre, le groupe LATAM a achevé sa restructuration et s'est dégagé de la protection du Chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites, sous laquelle il s'était placé en mai 2020.



Le groupe compte désormais 3,6 milliards de dollars de dette en moins (réduction de 35% par rapport à mai 2020) et dispose de plus de 2,2 milliards de dollars de liquidités et de nouvelles sources de financement.



Desservant 144 destinations dans 22 pays, le groupe estime qu'il terminera l'année avec une offre à plus de 85% de son niveau de 2019.



Il prévoit d'augmenter les capacités de son activité fret pour passer d'une flotte de onze Boeing 767-300F actuellement à vingt appareils en 2024. Il a également conclu des accords avec Airbus pour acquérir 87 appareils de la famille A320neo jusqu'en 2029.



