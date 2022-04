LATAM rêve d'utiliser 5% de SAF en 2030

LATAM annonce qu'il souhaiterait atteindre 5% d'utilisation de carburant durable d'aviation (SAF) d'ici 2030.



Le groupe appelle à la mise en place de partenariats public-privé en Amérique du Sud pour développer la production. Il estime en effet que le continent offre un cadre adapté pour y parvenir, grâce à la disponibilité de ses ressources et de matière première.



En revanche, le marché n'est pas développé, par manque de régimes réglementaires spécifiques, de promotion de la technologie et de l'innovation, de soutien à la production et à la chaîne logistique...



« Les acteurs publics et privés, tels que LATAM, doivent collaborer, jouer leur rôle et mener la transition énergétique dont nous avons besoin pour rendre ce monde meilleur. Avec cette annonce, le groupe envoie un signal clair au marché et souligne notre intérêt pour l'achat de SAF dans la région », a déclaré Roberto Alvo, le PDG du groupe.



L'objectif de LATAM est d'atteindre la neutralité carbone en 2050, avec une étape intermédiaire en 2030 où 50% de ses émissions nationales seraient compensées.