La transformation des hélicoptères Tigre de l'ALAT se poursuit

La Direction générale de l'armement (DGA) a réceptionné un nouvel hélicoptère Tigre rétrofité au standard HAD (Appui Destruction). Il s'agit du 18ème exemplaires sur les 37 prévus par le programme de rénovation conduit par la DGA en partenariat avec Airbus Helicopters.



Ce programme de transformation des hélicoptères d'attaque Tigre HAP (Appui Protection) en configuration HAD est mené par le ministère de la Défense mené depuis 2015 pour harmoniser la flotte de l'Aviation légère de l'armée de Terre (ALAT).



Le premier Tigre ainsi rétrofité avait été remis à la DGA fin 2017. L'ALAT disposera ainsi à terme d'un total de 67 Tigre HAD.



Le Tigre HAD se caractérise par une masse maximale au décollage (MTOW) augmentée, l'installation de deux nouveaux moteurs MTR390E plus puissants et d'un nouveau viseur de toit gyrostabilisé Strix équipé d'un désignateur laser permettant le guidage des missiles air-sol Hellfire II.



Pour rappel, une partie de flotte d'hélicoptère Tigre de l'ALAT sera ensuite mise au standard 3 à partir de 2030. Cette modernisation vise à développer son aptitude au combat en réseau, à améliorer la performance de ses systèmes embarqués et à augmentera ses capacités de frappe air-sol et air-air.



(Photo © DGA)