La Thaïlande commande une importante flotte de drones Hermes 900

La Marine royale thaïlandaise a finalement décidé de s'équiper de drone de reconnaissance Hermes 900 d'Elbit Systems afin d'augmenter ses capacités en termes de portée, d'altitude et d'endurance en mission.



La Thaïlandaise a tranché dans différentes propositions émanant de six industriels en provenance des États-Unis, d'Israël, de Turquie et de Chine, ce dernier pays étant son fournisseur traditionnel pour ce type d'équipements. Les offres concurrentes concernaient notamment le MQ-9 Reaper de General Atomics, le Heron TP d'IAI et le Wing Loong II d'AVIC.



Bangkok commande ainsi un total de sept systèmes de drones avec deux stations de contrôle mobiles et une station de contrôle au sol fixe pour sa marine, pour un montant total estimé à 120 millions de dollars. Les nouveaux drones MALE de taille intermédiaire de la Marine royale thaïlandaise seront employés pour maintenir les droits et la souveraineté sur son territoire maritime (mer d'Andaman et golfe de Thaïlande) tout en permettant de venir en soutien des missions SAR. Les besoins tablaient sur un plafond opérationnel minimum de 25 000 pieds, une vitesse maximale d'au moins 100 noeuds et une autonomie d'au moins 20 heures.



Les futurs Hermes 900 thaïlandais devraient être livrés avec une capacité physique et logicielle pouvant leur permettre d'être armés ultérieurement.



La Thaïlande deviendra de fait le troisième pays utilisateur du drone MALE d'Elbit dans la région ASEAN, après les Philippines (3) et Singapour (12).



(Photo © Elbit Systems)