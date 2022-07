La Suède commande ses deux premiers Saab GlobalEye

La Suède muscle ses capacités de surveillance aéroportées. Alors que Stockholm pourra désormais intégrer rapidement l'OTAN après l'accord de la Turquie, l'Administration suédoise du matériel de défense (FMV) vient de commander deux premiers exemplaires du GlobalEye auprès de Saab, un avion AEW&C (Airborne Early Warning and Control) commercialisé et modifié par l'avionneur suédois sur la base de l'avion d'affaires Global 6000 de Bombardier.



Les deux appareils sont livrables en 2027 et viendront ainsi remplacer les deux actuels Saab 340 Erieye (S00B Argus) de la Svenska flygvapnet.



La valeur de la commande est estimée à 7,3 milliards de couronnes suédoises (700 millions d'euros). Elle est par ailleurs assortie d'options pour deux exemplaires supplémentaires.



« Le GlobalEye fournira à la Suède une capacité aéroportée d'alerte précoce et de contrôle de classe mondiale. La mission la plus importante de Saab est d'assurer la sécurité des personnes et des sociétés, et je suis fier que le GlobalEye renforce encore la capacité des forces armées suédoises », a déclaré Micael Johansson, le PDG de Saab.



L'industriel suédois rappelle que les GlobalEye seront équipés du radar AESA Erieye Extended Range, avec un pouvoir de détection supérieur à 550 kilomètres, ainsi que d'une suite de capteurs avancés et d'un système de commande et de contrôle intégré.



La Suède figurait comme le client naturel du GlobalEye depuis des années. Le nouvel avion de surveillance et de commandement de Saab a été commandé par les Émirats arabes unis (3 avions livrés, deux autres attendus d'ici 2025).



(Image © Saab)