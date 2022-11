La Roumanie va bien reprendre les anciens F-16A norvégiens pour remplacer ses MiG 21

Le Ministère norvégien de la Défense a annoncé le 4 novembre avoir signé un contrat avec la Roumanie pour la vente de 32 de ses F-16A pour un montant de 388 millions d'euros, confirmant ainsi les intentions de Bucarest depuis deux ans.



L'Agence norvégienne du matériel de défense (NDMA) précise que l'accord comprend la livraison des 32 chasseurs monomoteur de Lockheed Martin ainsi que des pièces de rechange, du matériel de soutien, ainsi que des services de maintenance et une formation technique.



Les anciens F-16 de la Force aérienne royale norvégienne (Luftforsvaret) seront livrés à la Roumanie en condition opérationnelle, avec une ressource disponible qui permettra leur utilisation pendant une période minimale de 10 ans. La livraison du premier avion est programmée pour la fin de l'année prochaine, le contrat s'étalant sur trois ans. Leur mise à niveau sera réalisée par l'industriel norvégien Kongsberg Aviation Maintenance Services, qui était déjà en charge de la maintenance, des modifications, des mises à niveau et des inspections périodiques des F-16 de la Luftforsvaret.



« L'accord signé par la NDMA contribuera à renforcer la puissance aérienne de l'un de nos alliés, tout en générant des revenus à la fois pour l'industrie et pour l'État norvégien », a déclaré le ministre norvégien de la Défense, Bjørn Arild Gram.



La Roumanie entend ainsi progressivement remplacer ses derniers MiG-21 LanceR (25 exemplaires en service, une version modernisée par Aerostaret et Elbit). Pour rappel, les forces aériennes roumaines disposent déjà d'une flotte de 17 chasseurs F-16 de seconde main acquise au Portugal.



La Norvège dispose pour sa part de près d'une quarantaine de F-35A sur un total de 52 exemplaires commandés à Lockheed Martin . Les livraisons se poursuivent à raison de 6 exemplaires par an. Les derniers F-16A norvégiens ont quant à eux été retirés du service au début de l'année.



