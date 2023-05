La Roumanie se sépare de ses derniers MiG-21

La Roumanie a retiré ses derniers chasseurs MiG-21 LanceR encore opérationnels le 15 mai. Des cérémonies étaient spécialement organisées sur les bases aériennes de Campia Turzii, Borcea et de Bacau, cette dernière réceptionnant les derniers appareils pour stockage et conservation.



L'armée de l'air roumaine était l'une des deux dernières en Europe à disposer encore de cet avion de combat supersonique soviétique (il reste encore la Croatie), bien que le MiG-21 LanceR soit une variante profondément modernisée par l'industriel roumain Aerostar et par Elbit à partir de 1990 et jusqu'en 2003 (110 appareils modifiés au total).



La Roumanie avait accueilli ses premiers « Fishbed » en 1962. Elle en a compté près de 400 exemplaires.



La Force aérienne roumaine ne dispose plus aujourd'hui que des 17 chasseurs F-16 de seconde main acquis au Portugal.



Mais la Roumanie va récupérer 32 des anciens F-16A de la Force aérienne royale norvégienne à partir de la fin de l'année, conformément au contrat annoncé par le Ministère norvégien de la Défense en novembre pour 388 millions d'euros.



Les livraisons des anciens F-16 norvégiens s'étaleront sur trois ans et ils disposeront d'une durée de vie opérationnelle minimale de 10 ans, en attendant l'arrivée probable de F-35A...



(Photo © Armée de l'Air roumaine)