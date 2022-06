La République de Chypre s'équipe d'une flotte d'hélicoptères H145M à cinq pales pour remplacer ses Hind

Nicosie se tourne vers Airbus Helicopters pour s'équiper d'une flotte d'hélicoptères d'attaque légers. Le gouvernement chypriote a signé un contrat avec l'hélicoptériste européen pour acquérir six H145M à cinq pales avec une option pour six autres appareils du même type.



Ils viendront équiper la Garde nationale chypriote et remplaceront ainsi des Mi-35P acquis au début des années 2000 qui seront cédés à la Serbie. Les livraisons des H145M s'étaleront sur cinq ans.



« La mise en oeuvre de cet accord fournira à la Garde nationale une solution d'hélicoptère rentable et performante qui répond aux exigences opérationnelles fixées par l'état-major général et répond à de nombreux défis futurs des flottes d'hélicoptères d'attaque légers. Capable d'opérer dans des environnements très exigeants, le H145M améliorera les capacités de jour et de nuit de la Garde nationale en offrant réponse rapide, puissance de feu et précision, en fournissant un soutien au combat efficace et en permettant d'acquérir des informations critiques », a déclaré Andreas P. Louka, secrétaire permanent du Ministère de la Défense de la République de Chypre.



Airbus Helicopters rappelle quant à lui que son H145M peut être équipé du système d'armes HForce qui comprend des canons, des roquettes, mais aussi bientôt des missiles air-sol et air-air qui sont actuellement en cours d'intégration. Un H145M a d'ailleurs récemment mené des essais de tirs du missile Spike ER2 de Rafael.



(Photo © Airbus Helicopters)