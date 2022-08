La nouvelle low-cost indienne Akasa Air a décollé

Akasa Air a officiellement commencé ses opérations commerciales le 7 août avec l'inauguration d'une ligne reliant Mumbai et Ahmedabad. La nouvelle compagnie indienne proposera jusqu'à 28 rotations hebdomadaires sur ce trajet.



Son réseau domestique initial comprend trois autres dessertes, Kochi, Bangalore et Chennai. Dans sa phase d'expansion, elle ambitionne ensuite des dessertes moyen-courriers internationales vers des pays d'Asie du Sud (en particulier vers le Bangladesh et le Népal), d'Asie du Sud-Est et vers le Golfe persique.



Akasa Air aligne aujourd'hui deux Boeing 737 MAX 8. Elle vise une flotte de 18 appareils du même type d'ici la fin de l'exercice fiscal 2023, et une flotte complète de 72 appareils au bout de ses cinq premières années d'opérations, à raison d'une moyenne de 12 à 14 737 MAX réceptionnés par an. Akasa Air a confié la maintenance et la surveillance de ses réacteurs LEAP-1B à Safran Aircraft Engines, partenaire de GE Aviation dans CFM International.



Elle entre dans un ciel aujourd'hui disputé par une demi-douzaine de transporteurs à bas coût, dont les plus importants sont IndiGo, SpiceJet, Go Air, Air India Express et AirAsia India.



Pour rappel, la compagnie est portée par l'homme d'affaires indien Rakesh Jhunjhunwala. La direction générale de la compagnie a quant à elle été confiée à Vinay Dube, ancien PDG de Jet Airways et de GoAir.



(Photo © Akasa Air)