La nouvelle compagnie Air Japan a décollé

Comme prévu, Air Japan, la nouvelle compagnie low-cost d'All Nippon Airways (ANA) a assuré son premier vol commercial le 9 février en effectuant une rotation entre sa base de Tokyo Narita et l'aéroport de Bangkok Suvarnabhumi.



La nouvelle compagnie est spécialisée dans la desserte de routes internationales moyen/long-courrier depuis le Japon. Elle dispose d'un premier Boeing 787-8 emprunté à ANA depuis quelques jours, un appareil configuré avec une cabine monoclasse de 324 sièges. Un autre exemplaire est attendu d'ici le mois d'avril, suivi par 4 autres appareils avant la fin de l'année prochaine.



Outre Bangkok, Air Japan prévoit de desservir régulièrement Séoul (Incheon) et Singapour.



ANA Holdings avait annoncé le lancement de cette nouvelle filiale en 2020, un projet qui avait été repoussé à cause de la pandémie. Son modèle économique vient directement contrer celui de ZIPAIR Tokyo, filiale de Japan Airlines.



Elle adopte ainsi un modèle hybride, situé entre l'offre d'ANA et celle de Peach, souhaitant soutenir le développement du tourisme au Japon et s'adressant en priorité au trafic loisir et VFR, sensible au prix, mais s'adaptant également à la demande en voyages d'affaires.



(© Air Japan)