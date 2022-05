La Marine nationale réceptionne son 7e Atlantique 2 modernisé standard 6

La flotte d'ATL2 modernisée au standard 6 se renforce un peu plus. La Direction générale de l'armement (DGA) a réceptionné le 7e exemplaire et l'a livré à la Marine nationale le 25 avril sur la base aéronavale de Lann-Bihoué (flottille 23F).



Cet appareil est par ailleurs le deuxième ATL2 modernisé par Sabena technics à Dinard dans le cadre du contrat de sous-traitance signé avec Dassault Aviation.



Le sixième avion au standard 6 avait quant à lui été livré le 20 janvier dernier à la Marine nationale.



La Loi de programmation militaire (LPM) 2019-2025 prévoit la rénovation de 18 ATL2 au standard 6, soit trois exemplaires de plus que ce qui avait été prévu lors de la signature du contrat en 2013.



Pour rappel, le nouveau standard 6 de l'avion de patrouille maritime accroît significativement ses capacités dans le domaine de la lutte anti-sous-marine, en particulier face à des submersibles toujours plus discrets. Il améliore aussi leur capacité à appuyer la Force océanique stratégique (FOST).



Cette modernisation comprend le nouveau radar Search Master à antenne active (Thales), un nouveau sous-système pour traiter les signaux acoustiques, une nouvelle console de navigation (Dassault Aviation) et de nouvelles consoles de visualisation tactique.



(Photo © DGA)