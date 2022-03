La maintenance des C-130J italiens confiée à un groupement d'industriels

La Direction de l'armement aéronautique et de la navigabilité (DAAA) du ministère italien de la Défense a attribué un contrat pour le soutien technico-logistique de la flotte de C-130J Super Hercules (et KC-130J) de l'Aeronautica Militare (20 appareils en service).



Cet accord a été signé le 28 janvier dernier avec un regroupement d'OEM formé par Leonardo, Avio Aero et Lockheed Martin sous l'appellation Temporary Business Grouping (RTI).



Le montant de ce contrat de cinq ans est estimé à un total de 380 millions d'euros. Il comprend un soutien logistique intégré (ILS), un soutien technique « in house » et un soutien sur site sur la base aérienne de Pise. D'autres opérations de maintenance programmées seront également assurées à Sigonella. Un soutien complémentaire est également envisagé chez Leonardo à Tessera, près de Venise, et chez Avio à Brindisi. Avio fournira notamment de la logistique basée sur la performance pour les moteurs AE 2100D3 de Rolls-Royce.



Tous ces sites offriront à l'armée de l'air italienne un éventail de réparations, de pièces détachées, de la logistique, des activités d'inspection, ainsi que les logiciels et publications techniques.



(Photo © Aeronautica Militare)