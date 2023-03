La ligne d'assemblage d'Airbus à Tianjin livre son 1er A321neo

Airbus a célébré la livraison du premier A321neo assemblé en Chine, dans son usine de Tianjin (FALA - Final Assembly Line Asia). Il a été remis à Juneyao Airlines.



L'appareil est motorisé par le GTF de Pratt & Whitney. Il est aménagé en configuration biclasse de 207 places, huit en classe affaires et 199 en classe économique.



« Depuis que nous avons annoncé la préparation du premier avion A321 à la FAL de Tianjin en novembre dernier, les activités d'assemblage final et les tests se sont déroulés sans problème, démontrant la maturité de la FAL de Tianjin à s'adapter rapidement aux nouveaux produits », a commenté George Xu, vice-président exécutif d'Airbus et directeur général d'Airbus China.



L'A321neo est au coeur de la stratégie de montée en cadences d'Airbus, le plus grand appareil de la famille A320neo étant de plus en plus demandé par les clients de l'avionneur. C'est pourquoi la ligne d'assemblage final de Tianjin a été adaptée pour permettre la production de ce modèle. Lorsque la nouvelle ligne d'assemblage de Toulouse (site Lagardère) ouvrira, toutes les lignes d'assemblage final de la famille A320neo seront capables de produire l'A321neo.



Airbus rappelle que la FAL de Tianjin a été inaugurée en 2008 et a livré son premier appareil en 2009. Première ligne d'assemblage final d'Airbus en dehors de l'Europe, elle a livré plus de 600 appareils de la famille A320 à ce jour.



(Photo © Airbus)