La Jordanie passe officiellement au Viper

La Jordanie a officiellement signé une lettre d'offre et d'acceptation pour l'acquisition de 8 premiers F-16 Block 70 neufs selon un communiqué de Lockheed Martin.



L'avionneur américain précise que ce contrat va permettre à la Jordanie d'étendre sa flotte existante de F-16, tout en lui offrant des capacités de mission avancées, tout en combinant des coûts d'exploitation et de cycle de vie abordables.



Les nouveaux F-16V jordaniens seront assemblés à Greenville (Caroline du Sud), Lockheed Martin continuant « d'embaucher pour des postes liés directement à la construction et à l'entretien de ces avions ».



Pour rappel, Amman s'est intéressé à l'acquisition de 12 F-16 C Block 70 et 4 F-16 D Block 70, en témoigne l'annonce du mois de février du département d'État des États-Unis à propos de ce nouveau contrat FMS (Foreign Military Sales). Les futurs appareils de la Royal Jordanian Air Force (RJAF) seront motorisés par des F100-GE-129D de General Electric.



La RJAF aligne aujourd'hui 44 F-16A et 15 F-16B, dont 16 exemplaires acquis d'occasion auprès de la Belgique à la fin des années 2000.



(Image © Lockheed Martin)