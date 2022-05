La Grèce veut rapidement s'engager sur une importante commande de F-35 de Lockheed Martin

Le F-35A de Lockheed Martin poursuit sa rapide colonisation de l'Europe. La Grèce négocie actuellement l'acquisition de 20 avions de combat F-35A avec les États-Unis, un contrat potentiel qui pourrait également inclure 20 autres exemplaires en option.



Une délégation du Joint Strike Fighter Program Office (JPO) du Pentagone est attendue à Athènes la semaine prochaine, alors que le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis vient d'effectuer une visite à la Maison Blanche et au Congrès des États-Unis pour faire avancer le dossier.



Au même moment, la Turquie mettait d'ailleurs la pression sur l'OTAN et l'Administration Biden quant à l'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'Alliance atlantique, alors qu'Ankara est toujours sur le joug des sanctions américaines qui freinent le renouvellement de sa flotte de F-16. La Turquie était d'ailleurs partenaire du programme F-35 jusqu'à son exclusion en 2019, conséquence de l'acquisition du système de défense S-400 à la Russie.



Le remplacement des plus anciens F-16 de la Hellenic Air Force (HAF) par des F-35A Lightning II est un projet qui a été mis officiellement sur la table par le Ministre grec de la Défense Evángelos Apostolákis dès 2019. La Grèce s'était alors également lancée dans un important programme de modernisation de 80 de ses F-16C/D pour les rendre au niveau du standard Viper (F-16V).



Le contrat des 18 premiers Rafale produits par Dassault Aviation signé en janvier 2021 (ils sont désormais 24, dont 6 avions déjà livrés et issus de la flotte de l'armée de l'Air et de l'Espace) était quant à lui lié directement au remplacement progressif des Mirage 2000-5 de la HAF.



Les premiers F-35 grecs pourraient entrer en service à horizon 2028.



Pour rappel, le ministère de la Défense britannique (MoD) est également en négociation avec les États-Unis pour acquérir un lot supplémentaire de 26 F-35B, ce qui portera sa commande à 74 exemplaires de l'appareil de cinquième génération dans sa version STOVL (décollage court et atterrissage vertical).



(Photo © Lockheed Martin)