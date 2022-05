La fusion entre Vistara et Air India déjà anticipée par Tata

Air India, rachetée en janvier par Tata Sons, pourrait finalement fusionner avec Vistara assez rapidement. Le propriétaire du conglomérat indien a en effet déjà initié des discussions avec Singapore Airlines selon la presse indienne.



Le transporteur singapourien aurait demandé un délai de réflexion jusqu'à la fin de l'année prochaine.



Fondée en 2015, Vistara est à détenue à 51% par Tata Sons et à 49% par Singapore Airlines. Elle est, avec Air India, l'une des seules compagnies indiennes avec service complet, les autres transporteurs ayant très majoritairement adopté le modèle low-cost.



Vistara exploite actuellement une flotte de 51 avions dont 36 A320neo, 4 A321neo et 2 787-9. Ses commandes comprennent 26 autres appareils. Pour sa part, Air India exploite une flotte de 120 avions, dont 50 appareils de la famille A320ceo, 27 A320neo, 13 777-300ER: 3 777-200LR et 27 787-8.



Le mois dernier, l'Agence de presse Press Trust of India révélait également que Tata Sons aurait introduit une demande auprès de la commission anti-concurrence dans l'optique de fusionner Air India ou sa filiale Air Air India Express avec une autre de ses compagnies aériennes, AirAsia India.



(Photo © Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés)