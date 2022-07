La France tient son 19e Airbus A400M, les prochains seront livrés au standard final

La Direction générale de l'armement (DGA) annonce avoir réceptionné le 19e Airbus A400M Atlas de l'Armée de l'Air et de l'Espace. Ce nouvel exemplaire de l'appareil de transport militaire européen, MSN 122 (F-RBAS), bénéficie des toutes dernières capacités tactiques certifiées l'année dernière par la DGA comme le suivi de terrain à très basse hauteur, la suite finale d'autoprotection et la possibilité de largage mixte de parachutistes et de charges de jour comme de nuit.



La DGA note que pour cet avion, la capacité de suivi de terrain à très basse altitude en mode automatique a été étendue aux conditions de vol aux instruments sans visibilité, une première mondiale pour un avion de transport, ce qui témoigne de l'excellence européenne en matière d'innovation.



Il est par ailleurs équipé de la suite d'autoprotection au dernier standard. Enfin, les capacités d'aérolargage ont été étendues pour permettre le largage mixte de charges par gravité et par extraction, mais aussi le largage conjugué de matériels par la porte arrière et de parachutistes par les issues latérales. L'usage du raswedge permet alors de larguer 4 tonnes, ce qui améliore considérablement la quantité de matériels, de vivres et d'eau pouvant accompagner les parachutistes, tout en allégeant considérablement leur charge individuelle.



La DGA précise enfin que tous les nouveaux A400M livrés à la France bénéficieront du standard matériel final de développement, notamment pour ce qui concerne l'automatisation complète des largages, les largages à très haute altitude et la capacité de ravitaillement en vol des hélicoptères.



La Loi de programmation militaire (LPM) 2019-2025 prévoit la livraison de 6 autres A400M avant la fin de l'année 2025. Pour rappel, la France s'est engagée sur un total de 50 Atlas fermes en 2010.



(Photo © Direction générale de l'armement)