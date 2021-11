La France ferme ses frontières avec le sud de l'Afrique

Après que le Maroc a décidé de fermer ses frontières aériennes avec la France en raison de la nouvelle vague épidémique, la France a pris des mesures similaires à l'encontre de sept pays du sud de l'Afrique en raison de l'émergence d'un nouveau variant de la covid-19.



La suspension des arrivées en provenance d'Afrique du Sud, du Lesotho, du Botswana, du Zimbabwe, du Mozambique, de Namibie et d'Eswatini (ex-Swaziland) est valable pour une durée de 48 heures au minimum. Elle concerne tous les passagers, quel que soit leur statut vaccinal. Par ailleurs, les personnes revenues de ces pays au cours de quatorze derniers jours sont invitées à se signaler aux autorités et réaliser un test.



Le cabinet du Premier ministre explique que le nouveau variant détecté, le B1.1.259, présente plusieurs mutations qui préoccupent les autorités sanitaires.



Des concertations sont en cours avec les autres pays européens au sujet d'une réponse commune à la menace posée par ce nouveau variant et la Commission européenne pourrait proposer des mesures dans les prochaines heures. Le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie ou Singapour ont déjà interdit l'entrée sur leur territoire des voyageurs en provenance de ces pays.