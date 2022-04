La Force aérienne royale néerlandaise accueille ses premiers Reaper

Les Pays-Bas, nouvel opérateur du drone MQ-9A Reaper de General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI). La Force aérienne royale néerlandaise (RNLAF) vient d'accueillir ses trois premiers MQ-9A Block 5 ainsi que de deux stations mobiles de contrôle au sol.



Elle commencera à les utiliser depuis les Antilles néerlandaises dès ce mois d'avril, à partir de l'île de Curaçao , pour des opérations de surveillance dans les Caraïbes. Ce déploiement permettra également de tester et valider les drones de surveillance sur le plan opérationnel avant de les rapatrier sur la base aérienne de Leeuwarden, au nord des Pays-Bas.



La Force aérienne royale néerlandaise avait commandé un total de quatre drones MALE (moyenne altitude longue endurance) du même type en 2018 dans le cadre d'un contrat FMS autorisé par le département d'État américain en 2015. Le montant de la vente des quatre Reaper, de leurs équipements, des quatre stations de contrôle mobile et des services associés était alors estimé à 339 millions de dollars.



Les Pays-Bas rejoignent ainsi La France, le Royaume-Uni, l'Italie et l'Espagne comme pays opérateur du Reaper de GA-ASI en Europe. L'Allemagne (5 exemplaires) et la Pologne (nombre encore indéterminé) seront les prochains.



(Photo © GA-ASI)