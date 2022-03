La FNAM présente ses propositions pour le transport aérien aux candidats à l'élection présidentielle

A l'occasion de l'élection présidentielle, la FNAM a voulu rappeler aux candidats l'importance du transport aérien pour l'économie française, sa « grande souffrance », et suggérer les moyens de l'aider. Tout ceci a été présenté dans une lettre qui a été adressée aux candidats le 4 mars.



« Nous souhaitons, avec beaucoup d'enthousiasme et d'optimisme avoir une influence sur les choix du futur président » pour le secteur, déclare Alain Battisti, le président de la FNAM, qui espère que « son importance soit clairement reflétée dans les programmes des candidats ». Les demandes sont toujours les mêmes que celles formulées tout au long des dernières années : que l'Etat établisse une véritable stratégie pour le transport aérien et soutienne sa compétitivité en réformant ce qui relève de ses prérogatives et en mettant en place de véritables modifications structurelles, et ceci dès le début du prochain mandat.



« Les compagnies aériennes ont utilisé cette crise pour se réformer. Elles se sont remises en cause, ont fait d'énormes efforts de contrôle de leurs coûts et devraient sortir de la crise avec une meilleure compétitivité interne. Ce qu'on évoque c'est notre compétitivité externe, celle qui est imposée par notre régulateur. »



Quatre grands thèmes sont abordés dans cette lettre aux candidats : la transition écologique, la compétitivité, l'emploi et la continuité territoriale / l'attractivité touristique. A chaque fois, plusieurs mesures sont proposées. En ce qui concerne la transition écologique par exemple, la FNAM rappelle que les opérateurs n'ont pas le temps d'attendre les révolutions des industriels et que l'urgence est de mettre en oeuvre un véritable plan de soutien au développement d'une filière de production et de distribution de carburants durables d'aviation. La taxation environnementale devrait par ailleurs être affectée à la transition écologique du secteur et la modernisation du contrôle aérien s'engager.



Le secteur du transport aérien s'inscrit également dans la volonté renforcée par la crise covid et désormais aussi la crise ukrainienne de réindustrialiser la France. La FNAM rappelle que 95% des emplois du transport aérien sont basés en France mais qu'une partie peut être très rapidement relocalisée si les opérateurs français s'affaiblissent trop et sont remplacés par des opérateurs étrangers. Elle rappelle aussi que le secteur a besoin de soutien pour les formations.



Enfin, la lettre évoque le cas des liaisons d'aménagement du territoire, qui ont fortement souffert de la crise covid, et demande une révision des critères et des lignes éligibles pour un système plus raisonné. Elle aborde également la question de l'attractivité de la France, qui pourrait être améliorée grâce à l'allègement des mesures sanitaires pour les personnes vaccinées et une amélioration de la desserte des aéroports...



La FNAM a demandé une réaction des candidats à ces problématiques d'ici le 25 mars. Ces réactions seront diffusées auprès des acteurs du secteur mais aussi publiées sur le site de la fédération. Des rencontres ciblées avec leurs équipes sont également prévues.



(Photo © Joris Favraud pour Groupe ADP)