La flotte d'hélicoptères H160 de la flotte intérimaire de la Marine nationale est au complet

La Direction générale de l'armement (DGA) a récemment livré le dernier des six hélicoptères H160 de la flotte intérimaire de la Marine nationale. Le nouvel exemplaire a rejoint la flottille 32F sur la base aéronautique navale de Lanvéoc-Poulmic (Finistère).



Ces H160 prennent progressivement la relève des Caïman Marine (NH90 NFH), Dauphin et Panther sur des missions de service public et intervention depuis la terre, notamment Secmar (Search and Rescue ou Secours maritime).



Ils permettent ainsi de redéployer les hélicoptères ainsi rendus disponibles à bord des navires de la Marine pour y remplir leur mission première d'hélicoptères de combat aéromaritime.



Les H160 de la Marine nationale ont ainsi été adaptés aux missions SAR, avec notamment l'installation d'un treuil, d'une console couplée au système optronique Euroflir 410 de Safran Electronics & Defense, l'intégration d'un bac étanche ainsi que d'un mur médical aux standards SAMU. Ils sont également certifiés pour le vol aux jumelles de vision nocturne pour pouvoir assurer des missions de nuit.



La DGA a précisé que la flotte d'hélicoptère H160 de la flotte intérimaire à la Marine nationale avait réalisé plus de 1 500 heures de vol et de nombreuses missions de secours et que les premiers retours d'expérience sur l'emploi de ces hélicoptères étaient « très positifs ». Ces hélicoptères préparent d'ailleurs l'arrivée des futurs H160M Guépard qui font quant à eux partie du contrat du futur hélicoptère interarmées léger (HIL).



Pour rappel, la DGA avait initialement commandé quatre H160 en janvier 2020, sous contrat de location-vente auprès du groupement formé par Airbus Helicopters, Babcock et Safran Helicopters Engines. Deux autres exemplaires avaient été ajoutés à ce contrat en mai 2021. Ces hélicoptères sont soutenus par Babcock France dans le cadre d'un partenariat avec Airbus Helicopters et Safran Helicopter Engines.



(Un H160 lors de sa réception par DGA Essais en vol - Photo © DGA)