La flotte d'hélicoptères CH-47F Chinook modernisés de la Force aérienne royale néerlandaise est complète

Boeing annonce avoir livré le 20e et denier CH-47F Chinook à la Force aérienne royale néerlandaise (RNLAF), concluant un programme de modernisation mené depuis cinq ans pour six machines.



Les Pays-Bas avaient en effet acquis 13 CH-47D (livrés à partir de 1995) puis 14 CH-47F en 2016. Un an plus tard, la Force aérienne royale néerlandaise avait décidé d'harmoniser sa flotte.



La RNLAF mène aussi avec Boeing un important programme de modernisation de ses 28 hélicoptères d'attaque Apache, avec un premier AH-64E Version 6 livré il y a tout juste quelques semaines. Ce programme doit être terminé en 2025.



(Photo © Boeing)