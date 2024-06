La flotte d'ACJ350 de la Luftwaffe est au complet

[Article mis à jour avec photo remplacée] Lufthansa Technik a remis le troisième A350-900 gouvernemental à la Luftwaffe le 5 juin, après avoir été entièrement aménagé par la division VIP & Special Mission Aircraft Services de la société MRO allemande. Une cérémonie était organisée spécialement à l'occasion du salon aéronautique de Berlin (ILA) avec la présence de l'avion, l'appareil 10+03 baptisé « Kurt Schumacher ».



L'Allemagne avait commandé trois ACJ350 en 2019 afin de remplacer deux A340-300 et un A310-300. Les A340 de la Bundeswehr avaient été la source d'importantes critiques quant à leur fiabilité, notamment durant des voyages officiels de la chancelière Angela Merkel en 2018. Deux des appareils avait ainsi reçu un aménagement gouvernemental complet, le premier, livré en 2021, ne disposant que d'une cabine provisoire, mais compatible avec des missions de transport pour les représentants du gouvernement fédéral.



« Le plus grand programme de modernisation de l'histoire de l'escadre des missions aériennes spéciales peut à juste titre être qualifié de tâche herculéenne. Quatre rénovations de cabines pour un total de trois gros-porteurs sur une période de quatre ans seulement, et certaines d'entre elles étaient encore fortement influencées par la pandémie », a expliqué Soeren Stark, le directeur général de Lufthansa Technik. « Je suis d'autant plus fier de notre équipe, qui a maîtrisé cette tâche avec brio, tout en respectant les coûts et les délais estimés » a-t-il ajouté.



Pour rappel, l'ACJ350 est un avion gros-porteur au rayon d'action pratiquement sans limites, le gros-porteur de nouvelle génération disposant en effet d'une autonomie de plus de 20 heures de vol avec 25 passagers à bord.



