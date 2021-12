La Finlande écarte le Rafale et opte pour le F-35A de Lockheed Martin

Nouvelle victoire pour le JSF en Europe et nouveau revers pour l'industrie de défense européenne. Le gouvernement finlandais a définitivement choisi le F-35 de Lockheed Martin pour remplacer sa flotte de 55 F/A-18C dans le cadre du programme HX Fighter initié en 2015.



Les offres concurrentes étaient le Rafale de Dassault Aviation, les F/A-18E/F Super Hornet de Boeing, l'Eurofighter d'Airbus et le Gripen E/F de Saab.



La Finlande va commander un total de 64 F-35A Block 4, avec les premières livraisons prévues dès 2025, conformément à l'appel d'offres. La Finlande prévoit en effet de se séparer de ses anciens Hornet entre 2025 et 2030, des appareils commandés en 1992 et mis en service entre 1995 et 2000. Helsinki a précisé que la commande était évaluée à 8,378 milliards d'euros.



Le F-35A Lightning II a également été choisi par le Danemark et la Norvège en Scandinavie, sans oublier le Royaume-Uni, les Pays-Bas, l'Italie, la Belgique et la Suisse pour le reste de l'Europe.



(Photo © Lockheed Martin)