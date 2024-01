La Federal Aviation Administration a annoncé le 21 janvier qu'elle venait de recommander aux compagnies aériennes américaines d'inspecter visuellement les bouchons de porte des Boeing 737-900ER, comme pour les 737 MAX 9.



Ces « plugs » sont de même conception que ceux du 737-9 et concernent de la même façon les appareils configurés avec des aménagements peu denses (les compagnies low-cost comme Lion Air en Indonésie doivent quant à elles équiper leurs appareils de vraies issues de secours en aval de voilure).



Dans sa « Safety Alert for Operators », la FAA a précisé que certains opérateurs avaient déjà commencé des inspections sur les bouchons de porte du 737-900ER et « avaient noté des découvertes concernant les boulons lors des inspections de maintenance ».



Le régulateur américain n'a cependant pas l'intention d'immobiliser les 737-900ER. Près de 350 exemplaires sont en service aux États-Unis et volent sous les couleurs de Delta Air Lines, Alaska Airlines et United Airlines. Ils ont été livrés entre 2008 et 2019.



(Photo © RG / Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés)