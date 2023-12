La DSNA adopte SINAPS, un outil IA développé avec l'ONERA pour optimiser la gestion du trafic aérien

La Direction des services de la Navigation aérienne (DSNA) a signé un accord avec l'ONERA pour le déploiement de SINAPS, un outil IA d'aide à la décision pour optimiser la gestion du trafic aérien.



Cet accord a été officialisé le 6 décembre au siège de la direction générale de l'aviation civile (DGAC) en présence de Bruno Sainjon, PDG de l'ONERA et de Florian Guillermet, directeur de la DSNA.



Initialement évalué au sein du centre en route de la navigation aérienne (CRNA) de Bordeaux dans le cadre d'expérimentations SESAR, SINAPS est désormais en expérimentation dans 4 CRNA et l'accord passé permettra sa mise en service opérationnelle.



Cet outil d'aide à la décision utilisant des algorithmes d'intelligence artificielle fournit un ensemble de services visant à optimiser la configuration des secteurs de contrôle en-route et à adapter l'utilisation de la capacité et des ressources disponibles pour la gestion du trafic aérien.



« En aboutissant à un déploiement opérationnel effectué directement par un organisme public de recherche, fait rare pour la recherche appliquée, ce partenariat avec la DSNA est exceptionnel à plus d'un titre. Il souligne l'importance et la pertinence de la recherche scientifique publique pour les opérateurs aéronautiques de l'État et reflète l'excellence de nos ingénieurs, sur un outil d'intelligence artificielle complexe et adapté à un environnement exigeant » a annoncé Bruno Sainjon, le PDG de l'ONERA.



SINAPS a été développée par la DSNA et l'ONERA dans le cadre du projet SESAR Advanced Airspace Management.



(Photo © Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés)