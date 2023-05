La DGA réceptionne et livre le 10ème Airbus A330 MRTT à l'armée de l'Air et de l'Espace

La Direction générale de l'armement (DGA) annonce avoir réceptionné et livré le 10e avion ravitailleur multirôle A330 MRTT (Multi Role Tanker Transport) Phénix destiné à l'armée de l'Air et de l'Espace (AAE) le 17 mai. Avec cette livraison, il ne reste plus que deux exemplaires encore attendus par l'AAE d'ici la fin de l'année, conformément à la Loi de programmation militaire 2019-2025.



Le Phénix est conçu pour répondre aux différentes missions confiées à l'armée de l'Air et de l'Espace : mise en oeuvre de la composante aérienne de la dissuasion nucléaire, contribution à la posture permanente de sûreté aérienne, projection stratégique de forces et de puissance, transport médicalisé d'urgence.



Pour rappel, l'armée de l'Air et de l'Espace aligne aussi trois Airbus A330-200 (un appareil neuf et deux de seconde main), basés à Roissy CDG et opérés par l'escadron de transport 3/60 « Estérel ». Ces trois appareils seront ensuite convertis en A330 MRTT pour finir de constituer la flotte prévue de 15 Phénix pour l'AAE à l'horizon 2025.



Le ministère des Armées avait précisé fin avril que le montant de la conversion de ces trois derniers avions serait compris dans un budget alloué de 490 millions d'euros.