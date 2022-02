La Deutsche Marine se tourne vers Thales pour les sonars trempés de ses NH90 MRFH

Le ministère de la Défense allemand a choisi Thales pour équiper le nouvel hélicoptère NH90 Multi Role Frigate (MRFH) de la Deutsche Marine avec le sonar trempé Flash (Folding Light Acoustic System for Helicopters) Sonics et les systèmes de traitement de bouée acoustique associés.



La Marineflieger va ainsi renforcer ses capacités de lutte anti sous-marine (ASW) en adoptant l'un des sonars trempés référent sur le marché mondial. Thales précise que la nouvelle configuration du NH90 MRFH intègre la technologie de traitement la plus récente, avec des améliorations opérationnelles significatives. Ce sera le premier hélicoptère à être doté de capacités de traitement avec la nouvelle bouée acoustique SonoFlash de Thales, en complément du sonar trempé Flash.



« Nous sommes fiers d'avoir été choisis par la Marine allemande et par NHIndustries pour équiper l'hélicoptère NH90 MRFH avec nos solutions anti sous-marines Flash Sonics. Ce choix est le résultat de nombreuses années de travail pour répondre aux attentes de nos clients et pour leur fournir une solution éprouvée, précisément adaptée à leurs besoins. La Marine allemande recevra la variante la plus évoluée du système Flash Sonics jamais livrée par Thales, pour offrir les meilleures capacités opérationnelles avec le traitement SonoFlash », a expliqué Gwendoline Blandin-Roger, directrice générale, Underwater systems, Thales.



Ce sonar trempé à large bande à basse fréquence a déjà été commandé à plus de 500 exemplaires par dix-huit marines nationales, parmi lesquelles l'US Navy, la Royal Navy britannique, la Marine nationale française, la Royal Navy australienne, la Royal Navy norvégienne ou la Marine de la République de Corée.



Pour rappel, l'Allemagne a commandé 31 hélicoptères NH90 supplémentaires pour sa marine en 2020 afin de remplacer ses 22 vénérables Sea Lynx Mk88A.



(Photo © Thales/NHIndustries)